Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Алексею Коваленко

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины майору Алексею Коваленко. Соответствующий указ №109/2023 обнародован на сайте главы государства, передает УНН.

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“За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена „Золотая Звезда“ Коваленко Алексею Александровичу — майору (посмертно)”, — говорится в документе.

Дополнение

Майор Алексей Коваленко, летчик первого класса фронтового бомбардировщика Су-24М, погиб 22 марта 2022 года во время выполнения боевого задания — авиационного удара по колонне живой силы и техники российских оккупантов в районе Изюма.

Напомним

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту Вадиму Ворошилову, который сбил над Винницкой областью две ракеты и пять дронов “Шахед”.