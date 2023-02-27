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Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Алексею Коваленко

Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Алексею Коваленко

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины майору Алексею Коваленко. Соответствующий указ №109/2023 обнародован на сайте главы государства, передает УНН.

Цитата

“За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена „Золотая Звезда“ Коваленко Алексею Александровичу — майору (посмертно)”, — говорится в документе.

Дополнение

Майор Алексей Коваленко, летчик первого класса фронтового бомбардировщика Су-24М, погиб 22 марта 2022 года во время выполнения боевого задания — авиационного удара по колонне живой силы и техники российских оккупантов в районе Изюма.

Напомним

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту Вадиму Ворошилову, который сбил над Винницкой областью две ракеты и пять дронов “Шахед”.

Источник: УНН
Теги: Герой Украины
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