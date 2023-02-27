SpaceX и NASA отправят новый экипаж космонавтов на МКС

КИЕВ. 27 февраля. УНН. SpaceX и NASA готовятся к запуску нового экипажа на МКС. В миссии примут участие космонавты из США, россии и ОАЭ. Ракета SpaceX Falcon 9 и капсула Crew Dragon стартуют из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал в понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что Crew Dragon отделится от ракеты после запуска и проведет около суток, маневрируя орбитой, прежде чем соединится с МКС. Эта миссия станет седьмым полетом астронавтов, который SpaceX выполняет от имени NASA с 2020 года.

В составе экипажа астронавты NASA Стивен Боуэн и Уоррен Хобург и Султан Алнеяди, который станет вторым астронавтом из ОАЭ, а также российский космонавт Андрей Федяев.

Они, как ожидается, проведут до шести месяцев на борту орбитальной станции, проводя научные эксперименты и поддерживая станцию.

Напомним

Саудовская Аравия впервые в истории отправит женщину-астронавта в космическую миссию в конце этого года.