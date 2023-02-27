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Трюдо: Крым всегда будет Украиной

Трюдо: Крым всегда будет Украиной

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Крым всегда будет Украиной, передает УНН.

Цитата

“Канада подтверждает свою преданность украинцам и принципам, за которые они борются: демократии, справедливости и свободе. Мы будем продолжать использовать все имеющиеся механизмы для поддержки Украины - сколько понадобится. На фоне борьбы украинцев за землю, которая им по праву принадлежит, мы подтверждаем, что Крым есть и всегда будет Украиной”, - подчеркнул Трюдо.

Напомним 

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада передаст восемь танков Leopard 2 Украине вместо четырех.

Источник: УНН
Теги: Канада, Крым, Украина
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