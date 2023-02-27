Израиль и Палестина провели переговоры

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Представители Израиля и Палестины встретились в Иордании для переговоров по предотвращению эскалации насилия. Об этом сообщает DW со ссылкой на МИД Иордании, пишет УНН.

Детали

В заявлении МИД отмечается, что стороны "договорились соблюдать все подписанные соглашения, работать над достижением справедливого и постоянного мира, и отметили необходимость деэскалации на местах и предотвращения насилия".

Отмечается, что переговоры по снижению напряженности в регионе состоялись 26 февраля в портовом городе Акаба на Красном море.

AFP со ссылкой на источники сообщает, что в переговорах приняли участие глава палестинской разведслужбы Маджед Фарадж, руководитель израильского ведомства внутренней разведки Ронен Бар, советник президента США Джо Байдена по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгурк, а также представители Иордании и Египта.

Напомним

Двое израильтян были убиты в результате перестрелки на оккупированном Западном берегу в воскресенье.