Боевики-хуситы убили 11 военных в Йемене

КИЕВ. 27 февраля. УНН. По меньшей мере 11 военных правительственных сил Йемена погибли в результате атаки хуситов в провинции Мариб в центральной части страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.

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"Поздно вечером в субботу повстанцы-хуситы атаковали военные объекты правительственных сил в районе Хариб в Марибе, что вызвало ожесточенные бои”, - сообщил местный военный чиновник на условиях анонимности.

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Он отметил, что хуситы использовали тяжелое оружие и гранаты для штурма с разных направлений объектов правительственных войск. Они убили 11 военнослужащих, в том числе старшего офицера, еще несколько солдат были ранены.

Также отмечается, что после прибытия подкрепления правительственные силы смогли помешать хуситам взять под контроль новые объекты в Харибе.

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