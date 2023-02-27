Авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. В то же время наши защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.



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"Слава Украине. Начались триста шестьдесят девятые сутки российского широкомасштабного вторжения. Российская федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили 81 атаку оккупантов на этих направлениях", - говорится в сообщении.

Детали

Враг пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения. Противник постоянно ведет воздушную разведку для корректировки своих ударов.

За прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 13 авиационных ударов, 2 из которых - с применением БпЛА типа “Шахед-136” по гражданской инфраструктуре. Оба дрона сбиты. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре на Херсонщине и Донетчине. Есть погибшие и раненые мирные граждане, уничтожены гражданские дома и повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Уровень угрозы нанесения россией ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Хреновка и Катериновка Черниговской области; Горки, Атинское, Стукаловка, Гирино, Павловка, Волфино Сумской области, а также Ветеринарное, Черовная Заря, Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлинск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области. Неподалеку Поповки Сумской области и Красной Зари враг применил БпЛА с боевой нагрузкой.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского, Площанки, Белогоровки, Спирного и Берестового. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы в более чем 25 населенных пунктах. Среди них - Лиман Первый и Куриловка Харьковской области и Новоселовское, Червонопоповка, Диброва, Серебрянское лесничество, Белогоровка, Спирное, Раздоловка и Федоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, осуществил без успеха наступательные действия вблизи населенных пунктов Дубово-Васильевка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов, в том числе: Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка, Белая Гора, Озаряновка, Ступочки, Железное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар. Осуществил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Новобахмутовки, Авдеевки, Ласточкино, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Угледара и Времивки Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов. Среди них - Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Качкаровка, Львовское, Антоновка, Херсон, Камышаны, Благовещенское, Белозерка, Днепровское и Береговое Херсонской области. В целом, районы 27 населенных пунктов.

Противник продолжает нести значительные потери. Так, в районе Бахмутовки Донецкой области, в период с 22 по 24 февраля, в медицинские учреждения доставлено до 30 тел мертвых и 65 раненых военнослужащих российских оккупационных войск.

На фоне боевых успехов Вооруженных Сил Украины во вражеских войсках отмечается массовое дезертирство. Ввиду этого российские заместители командиров по политической работе активно проводят разъяснительную работу по предотвращению дезертирства среди российских военнослужащих. До оккупантов пытаются довести статьи уголовного кодекса о наказании.

В частности, всех захватчиков пугают, что российские военнослужащие, которые с 2017 года находятся в статусе самовольно оставивших воинскую часть, получили наказание от 4 до 12 лет лишения свободы.

Из-за опасений деоккупации украинских территорий, в населенном пункте Олешки и Скадовск Херсонской области российская оккупационная так называемая "власть" готовится к бегству на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым. В частности, с 21 февраля отмечен выезд местных коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь, а с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой "эвакуации" всем желающим.

Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. В то же время наши защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили склад боеприпасов и вражескую станцию подавления спутниковой связи.

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