Оккупанты применили по территории Украины 14 БпЛА типа "Shahed", 11 сбили украинские защитники

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Российские захватчики применили по территории Украины 14 БпЛА типа "Shahed". Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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"Ночью, с 23.00 и до утра, российские оккупанты применили по территории Украины 14 БпЛА типа "Shahed". Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники. Выстоим и победим!", - информирует Генштаб ВСУ.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о положительных результатах работы ПВО. Киевская областная военная администрация информировала о вражеских воздушных целях над регионом.

Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщал о вражеских “шахедах” в области.

Также стало известно, что на Киевщине и в Житомирской области работают силы ПВО.

В КГВА отметили, что в воздушном пространстве Киева обнаружены цели, предварительно — ударные беспилотники. Работали силы ПВО.

ОК “Север” сообщал о двух сбитых БПЛА в Черниговской области. Позже в ОК “Север” сообщили о третьем сбитом вражеском беспилотнике.

Также в Запорожье прогремели мощные взрывы.

Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о взрыве в Хмельницком. Позже стало известно о еще двух взрывах.