Российские захватчики обстреляли Запорожье

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Российские оккупанты обстреляли Запорожье. Пострадал один из объектов инфраструктуры. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, передает УНН.

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“Ночь для областного центра была громкой — враг снова применил ракеты С-300 против мирного Запорожья. Пострадал один из объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что один из запущенных российских снарядов вероятно упал в воду.

“Главное сейчас безопасность населения, все остальное — отстроим! Держим строй и идем к общей Победе!”, — отмечается в сообщении Запорожской ОВА.

Напомним

Как писал УНН, в Запорожье прогремели мощные взрывы.