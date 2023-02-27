Новости: Война
27 февраля 2023, 07:15 • Юлиана Росковинская • 30480
Российские захватчики обстреляли Запорожье
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Российские оккупанты обстреляли Запорожье. Пострадал один из объектов инфраструктуры. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, передает УНН.
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“Ночь для областного центра была громкой — враг снова применил ракеты С-300 против мирного Запорожья. Пострадал один из объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что один из запущенных российских снарядов вероятно упал в воду.
“Главное сейчас безопасность населения, все остальное — отстроим! Держим строй и идем к общей Победе!”, — отмечается в сообщении Запорожской ОВА.
Напомним
Как писал УНН, в Запорожье прогремели мощные взрывы.
Источник: УНН
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