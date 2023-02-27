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Российские захватчики обстреляли Запорожье

Российские захватчики обстреляли Запорожье

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Российские оккупанты обстреляли Запорожье. Пострадал один из объектов инфраструктуры. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, передает УНН.

Цитата

“Ночь для областного центра была громкой — враг снова применил ракеты С-300 против мирного Запорожья. Пострадал один из объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что один из запущенных российских снарядов вероятно упал в воду.

“Главное сейчас безопасность населения, все остальное — отстроим! Держим строй и идем к общей Победе!”, — отмечается в сообщении Запорожской ОВА.

Напомним 

Как писал УНН, в Запорожье прогремели мощные взрывы.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Запорожье и Запорожская область, война, обстрелы
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