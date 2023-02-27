Вражеская атака на Хмельницкий: один человек погиб, четверо ранены

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В результате вражеской атаки дронами в Хмельницком один человек погиб, четверо — ранены. Об этом в сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин, пишет УНН.

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"Очередная массированная террористическая атака на Хмельницкую общину. На этот раз враг использовал БПЛА. Сейчас известно об 1 погибшем и 4 раненых. Поврежден ряд зданий. Продолжается тушение пожаров", - отметил он.

Напомним

Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о взрыве в Хмельницком. Позже стало известно о еще двух взрывах.