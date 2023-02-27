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В воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 БПЛА

В воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 БПЛА

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 БПЛА. Предварительно, враг применил барражирующие боеприпасы „Shahed“. Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко, передает УНН.

Цитата

“В воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 БПЛА. По предварительной оценке, враг применил барражирующие боеприпасы „Shahed“. Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель — истощить нашу ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве продолжалась долгих 5 с половиной часов”, — отметил он.

Начальник КМВА добавил, что по предварительным данным обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.

“Спасибо силам нашей противовоздушной обороны! Верьте в ВСУ!”, — подчеркнул Попко.

Напомним

Российские захватчики применили по территории Украины 14 БпЛА типа “Shahed”. Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники.

Источник: УНН
Теги: Россия, Киев, БПЛА, Украина, война
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