Новости: Война
27 февраля 2023, 07:49 • Юлиана Росковинская • 9885
Захватчики дважды обстреляли Никопольский район
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район. Под огонь из тяжелой артиллерии попали сам Никополь и Мировская община. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
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“За прошедшую ночь враг дважды обстрелял Никопольский район. Под огонь из тяжёлой артиллерии попали сам Никополь и Мировская община. Люди уцелели, отметил он.
Повреждены восемь частных домов, хозяйственная постройка, авто, газопроводы, а также линия электропередач.
“Последствия атак спасатели продолжают уточнять”, — сообщил Лысак.
Источник: УНН
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