Захватчики дважды обстреляли Никопольский район

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район. Под огонь из тяжелой артиллерии попали сам Никополь и Мировская община. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

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“За прошедшую ночь враг дважды обстрелял Никопольский район. Под огонь из тяжёлой артиллерии попали сам Никополь и Мировская община. Люди уцелели, отметил он.

Повреждены восемь частных домов, хозяйственная постройка, авто, газопроводы, а также линия электропередач.

“Последствия атак спасатели продолжают уточнять”, — сообщил Лысак.