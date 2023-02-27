В Херсоне прогремели взрывы

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Херсоне прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СМИ.

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"В Херсоне слышны взрывы", - информируют корреспонденты Суспільного.

О взрывах также сообщают Telegram-каналы.

Напомним

Российские оккупанты 78 раз атаковали Херсонскую область. Мирные населенные пункты области обстреливали из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.