Новости: Война
27 февраля 2023, 08:02 • Юлиана Росковинская • 25950
В Херсоне прогремели взрывы
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Херсоне прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СМИ.
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"В Херсоне слышны взрывы", - информируют корреспонденты Суспільного.
О взрывах также сообщают Telegram-каналы.
Напомним
Российские оккупанты 78 раз атаковали Херсонскую область. Мирные населенные пункты области обстреливали из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.
Источник: УНН
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