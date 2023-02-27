Оккупанты ранили двух жителей Донетчины

КИЕВ. 27 февраля. УНН. За 26 февраля российские оккупанты ранили двух жителей Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.

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“За 26 февраля россияне ранили 2 жителей Донетчины: в Горняке и Зоряном”, — отметил Кириленко.

Он также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 25 февраля российские оккупанты убили трех жителей Донетчины, еще четырех ранили.