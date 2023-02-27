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Оккупанты ранили двух жителей Донетчины

Оккупанты ранили двух жителей Донетчины

КИЕВ. 27 февраля. УНН. За 26 февраля российские оккупанты ранили двух жителей Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.

Цитата

“За 26 февраля россияне ранили 2 жителей Донетчины: в Горняке и Зоряном”, — отметил Кириленко.

Он также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 25 февраля российские оккупанты убили трех жителей Донетчины, еще четырех ранили.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Россия, Украина, война
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