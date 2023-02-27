Новости: Война
27 февраля 2023, 08:11 • Юлия Шрамко • 19410
Генштаб: уничтожено уже около 148,7 тыс. оккупантов и 300 вражеских самолетов
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 148 690 человек, 3385 танков, 300 самолетов и сотен единиц военной техники. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 148 690 (+560) человек ликвидировано,
- танков - 3385 (+4),
- боевых бронированных машин - 6621 (+6),
- артиллерийских систем - 2380 (+0),
- РСЗВ – 475 (+0),
- средств ПВО - 247 (+0),
- самолётов – 300 (+1),
- вертолётов – 288 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2048 (+11),
- крылатых ракет - 873 (+0),
- кораблей/катеров - 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5248 (+6),
- специальной техники - 230 (+0).
Дополнение
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов с техникой.
Источник: УНН
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