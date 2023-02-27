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Генштаб: уничтожено уже около 148,7 тыс. оккупантов и 300 вражеских самолетов

Генштаб: уничтожено уже около 148,7 тыс. оккупантов и 300 вражеских самолетов

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 148 690 человек, 3385 танков, 300 самолетов и сотен единиц военной техники. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 148 690 (+560) человек ликвидировано,
  • танков - 3385 (+4),
  • боевых бронированных машин - 6621 (+6),
  • артиллерийских систем - 2380 (+0),
  • РСЗВ – 475 (+0),
  • средств ПВО - 247 (+0),
  • самолётов – 300 (+1),
  • вертолётов – 288 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2048 (+11),
  • крылатых ракет - 873 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5248 (+6),
  • специальной техники - 230 (+0).

Дополнение

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов с техникой.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, война
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