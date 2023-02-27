Ракетный удар по Мирнограду, "прилет" на Хортице: в ОП рассказали детали о ночной атаке армии рф

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Российские оккупанты осуществили ракетный удар по городу Мирноград Донецкой области. Также в Запорожье зафиксирован "прилет" на острове Хортица, загорелось админздание. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

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«Воздушные силы ночью сбили 11 из 14 «шахидов». Они сбивались, в частности, в Киевской и Черниговской областях. Также россияне осуществили ракетный удар по городу Мирноград в Донецкой области. Были повреждены сад и гараж», - написал Ермак.

По его словам, в городе Никополь Днепропетровской области состоялся артиллерийский обстрел. Было повреждено 6 домов, автомобиль и линия электропередачи.

«В Запорожье зафиксирован прилет на острове Хортица. Загорелось админздание», - сообщил Ермак.

Дополнение

В воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 БПЛА. Предварительно, враг применил Shahed.

В результате вражеской атаки дронами в Хмельницком один человек погиб, четверо - ранены.