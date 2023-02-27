Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,64 -0,1829 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Быть полезным для других - это новая идеология: психолог об изменениях в сознании украинцев
Быть полезным для других - это новая идеология: психолог об изменениях в сознании украинцев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
260550

Ракетный удар по Мирнограду, "прилет" на Хортице: в ОП рассказали детали о ночной атаке армии рф

Ракетный удар по Мирнограду, "прилет" на Хортице: в ОП рассказали детали о ночной атаке армии рф

Андрей Ермак

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Российские оккупанты осуществили ракетный удар по городу Мирноград Донецкой области. Также в Запорожье зафиксирован "прилет" на острове Хортица, загорелось админздание. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«Воздушные силы ночью сбили 11 из 14 «шахидов». Они сбивались, в частности, в Киевской и Черниговской областях. Также россияне осуществили ракетный удар по городу Мирноград в Донецкой области. Были повреждены сад и гараж», - написал Ермак.

По его словам, в городе Никополь Днепропетровской области состоялся артиллерийский обстрел. Было повреждено 6 домов, автомобиль и линия электропередачи.

«В Запорожье зафиксирован прилет на острове Хортица. Загорелось админздание», - сообщил Ермак.

Дополнение

В воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 БПЛА. Предварительно, враг применил Shahed.

В результате вражеской атаки дронами в Хмельницком один человек погиб, четверо - ранены.

Источник: УНН
Теги: война, Офис президента Украины, Андрей Ермак
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.