Новости: Война
27 февраля 2023, 08:34 • Юлия Шрамко • 29055
В Украине масштабная воздушная тревога
КИЕВ. 20 февраля. УНН. По всей Украине сегодня утром снова объявили воздушную тревогу, передает УНН.
Детали
Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.
Дополнение
В Силах обороны Юга отмечали, что враг может нанести удар после 24 февраля - когда все якобы несколько успокоятся.
В ночь на 27 февраля армия рф атаковала Украину "шахедами".
Источник: УНН
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