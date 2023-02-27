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Новости: Война
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В Украине масштабная воздушная тревога

В Украине масштабная воздушная тревога

КИЕВ. 20 февраля. УНН. По всей Украине сегодня утром снова объявили воздушную тревогу, передает УНН.

Детали

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

Дополнение

В Силах обороны Юга отмечали, что враг может нанести удар после 24 февраля - когда все якобы несколько успокоятся.

В ночь на 27 февраля армия рф атаковала Украину "шахедами".

Источник: УНН
Теги: война, тревога
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