Глава дипломатии ЕС отреагировал на "мирный" план Китая: важные позиции отсутствуют

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге отреагировал на "мирный" план Китая по урегулированию войны рф в Украине, отметив, что тот "фактически не отличает агрессора от жертвы", сообщает УНН.

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"Китай представил свой "позиционный документ" по политическому урегулированию. На самом деле он не является мирным планом и по большей части повторяет хорошо известные позиции Китая, некоторые из которых мы разделяем, хотя важные отсутствуют. Конечно, мы его разберем, но уже сейчас понятно, что ключевая проблема заключается в том, что он фактически не отличает агрессора от жертвы, ставит стороны на равный уровень", - отметил Боррель.

Дополнение

Китай к годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину опубликовал "мирный" план из 12 пунктов, которые, по мнению страны, помогут мирному урегулированию войны россии против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предложенный Китаем "мирный" план, заявил, что он не является резолюцией или декларацией, а лишь мыслями, которыми поделилась эта страна, и что некоторые пункты из инициативы ему непонятны.

Президент США Джо Байден указал, что "мирный" план Китая выгоден только россии.