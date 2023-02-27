путин разрешил минобороны восстановить контроль над всеми российскими силами в Украине - ISW

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Российский диктатор владимир путин разрешил минобороны россии восстановить контроль над всеми российскими силами в Украине. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), передает УНН.

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“Как только основная часть из 300 000 мобилизованных резервистов прибыла с подразделениями на Украину, путин начал позволять минобороны россии восстанавливать свое превосходство над всеми российскими силами”, — говориться в сообщении.

Детали

Отмечается, что 11 января путин назначил герасимова главным командующим, подчинив ему суровикина. мо рф начало активно интегрировать 1-й и 2-й (“днр” и “лнр”) армейские корпуса в обычные российские вооруженные силы и, как сообщается, увольняет доверенных лиц, что вызывает негативную реакцию в ультранационалистическом сообществе.

“минобороны россии также пытается запретить “вагнеру” получать государственные боеприпасы и прекратило вербовку заключенных “вагнером” в пользу своих собственных усилий по вербовке заключенных. герасимов снял с “вагнера” ответственность за Бахмут, начал вводить в этот район российские обычные военные подкрепления и приказал официальным российским каналам использовать эвфемизм для сил “вагнера” без использования имени “вагнера”, — говориться в сообщении.

Эксперты ISW, сообщают, что минобороны россии вынашивает идеи по ограничению деятельности блогеров на передовой и вводит новые правила оперативной безопасности и дисциплины.

“Все эти спорные меры являются частью поспешных попыток Минобороны России ослабить и урегулировать последствия отказа Путина отдать приказ о принудительной мобилизации в мае 2022 года”, — говориться в сообщении.

Дополнение

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что российский диктатор владимир путин поручил новому командующему объединенной группировкой сил россии в Украине валерию герасимовую захватить Донбасс до марта.