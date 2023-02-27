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На Закарпатье произошло землетрясение

На Закарпатье произошло землетрясение

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Ночью в Закарпатской области в Украине произошло землетрясение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Главного центра специального контроля ГКА.

Цитата

"27 февраля 2023 года в 03:15:39... зарегистрировано землетрясение в районе поселка Великая Добронь, 19 км к западу от города Мукачево Закарпатской области, магнитудой 3,3 (по шкале Рихтера) на глубине 2 км", - говорится в сообщении.

Детали

По расчетам, как отмечается, землетрясение не несет угрозы для населения, ощущается внутри здания многими людьми, под открытым небом - немногими. Люди просыпаются, но никто не пугается. Колебания подобны, как от тяжело нагруженного автомобиля. Дрожание окон, дверей, посуды. Скрип полов и стен. Начинается дрожание мебели. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость в открытых емкостях слегка колеблется. В автомобилях, которые стоят на месте, толчок заметен, пояснили в ведомстве.

Дополнение

Последнее землетрясение, которое ощущалось более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья, зарегистрировано из района города Иршава, 3 января 2023 года, с магнитудой 3,8 на глубине 6 км.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, Карпаты, Мукачево, Ужгород и Закарпатье
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