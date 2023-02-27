Оккупанты ночью ударили по громаде в Николаевской области

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по двум населенным пунктам Куцурубской громады в Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

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«Вчера, 26 февраля, в 11:20 и сегодня, 27 февраля, в 02:01, враг наносил артиллерийские удары по двум населенным пунктам Куцурубской громады. Попадания по открытой территории и окрестностям. Пострадавших и разрушений нет», - написал Ким.

Детали

По его словам, также вчера, 26 февраля, в 11:55 вражеские минометные обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

«В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно», - сообщил Ким.

Дополнение

25 февраля враг наносил удары из РСЗО и других видов артиллерии по акватории Очаковской громады и побережью Куцурубской громады.