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Значительная часть Одессы без света и воды

Значительная часть Одессы без света и воды

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Отключения электроэнергии и воды наблюдаются в разных районах Одессы, об этом сообщают местные СМИ и жители города, передает УНН.

В ДТЭК Одесские электросети сообщили, что произошло аварийное отключение.

"В Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Из-за этого временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район. Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы сразу после отбоя воздушной тревоги", - заявили в компании.

Ранее сообщалось, что «27 февраля, энергетики будут проводить переподключение высоковольтного оборудования. В период с 04:00 до 05:00 возможны перерывы в электроснабжении в Приморском и Киевском районах города». Однако, как сообщают одесситы, в это время электроснабжение не прекращалось.

В КП «Одесгорэлектротранс» также заявили, что из-за отсутствия лимитов на электроэнергию трамваи и троллейбусы временно приостановили свою работу.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, электричество
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