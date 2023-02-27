Значительная часть Одессы без света и воды

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Отключения электроэнергии и воды наблюдаются в разных районах Одессы, об этом сообщают местные СМИ и жители города, передает УНН.

В ДТЭК Одесские электросети сообщили, что произошло аварийное отключение.

"В Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Из-за этого временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район. Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы сразу после отбоя воздушной тревоги", - заявили в компании.

Ранее сообщалось, что «27 февраля, энергетики будут проводить переподключение высоковольтного оборудования. В период с 04:00 до 05:00 возможны перерывы в электроснабжении в Приморском и Киевском районах города». Однако, как сообщают одесситы, в это время электроснабжение не прекращалось.

В КП «Одесгорэлектротранс» также заявили, что из-за отсутствия лимитов на электроэнергию трамваи и троллейбусы временно приостановили свою работу.