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Новости: Война
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Вражеская атака на Хмельницкий: мэр сообщил, что погиб спасатель

Вражеская атака на Хмельницкий: мэр сообщил, что погиб спасатель

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Жертвой ночной вражеской атаки дронами в Хмельницком стал спасатель ГСЧС. Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин в Telegram, пишет УНН.

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«Погибший герой-спасатель ГСЧС. Погиб при исполнении служебного долга», - уточнил Симчишин.

Дополнение

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий ранее сообщил, что ночью рашисты в очередной раз атаковали Хмельницкую область. Нанесено 3 удара по городу Хмельницкому. По предварительной информации, известно об 1 погибшем и 4 раненых. Произошли пожары. Пострадали гражданские дома.

Российские захватчики ночью применили для ударов по территории Украины 14 дронов-камикадзе типа "Shahed". Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники.

Источник: УНН
Теги: война, Хмельницкий и Хмельницкая область
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