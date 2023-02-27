Вражеская атака на Хмельницкий: мэр сообщил, что погиб спасатель

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Жертвой ночной вражеской атаки дронами в Хмельницком стал спасатель ГСЧС. Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«Погибший герой-спасатель ГСЧС. Погиб при исполнении служебного долга», - уточнил Симчишин.

Дополнение

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий ранее сообщил, что ночью рашисты в очередной раз атаковали Хмельницкую область. Нанесено 3 удара по городу Хмельницкому. По предварительной информации, известно об 1 погибшем и 4 раненых. Произошли пожары. Пострадали гражданские дома.

Российские захватчики ночью применили для ударов по территории Украины 14 дронов-камикадзе типа "Shahed". Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники.