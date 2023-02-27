Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,64 -0,1829 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Быть полезным для других - это новая идеология: психолог об изменениях в сознании украинцев
Быть полезным для других - это новая идеология: психолог об изменениях в сознании украинцев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
9120

Россияне массированно обстреливали Харьковскую область, есть пострадавший

Россияне массированно обстреливали Харьковскую область, есть пострадавший

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Россияне за прошедшие сутки массированно обстреливали из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В Волчанске один из снарядов ударил по частному двору, есть пострадавший. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«За прошедшие сутки враг массированно обстреливал из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов», - написал Синегубов.

По его словам, в Волчанске один из снарядов ударил по частному двору. Поврежден дом, уничтожен гараж и хозяйственная постройка. Произошёл пожар.

«Осколочное ранение получил 73-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», - сообщил Синегубов.

Кроме того, в селе Куриловка Купянского района обстрелами поврежден частный дом и гараж.

Дополнение

25 февраля враг обстреливал приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.