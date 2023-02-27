Россияне массированно обстреливали Харьковскую область, есть пострадавший

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Россияне за прошедшие сутки массированно обстреливали из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В Волчанске один из снарядов ударил по частному двору, есть пострадавший. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

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«За прошедшие сутки враг массированно обстреливал из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов», - написал Синегубов.

По его словам, в Волчанске один из снарядов ударил по частному двору. Поврежден дом, уничтожен гараж и хозяйственная постройка. Произошёл пожар.

«Осколочное ранение получил 73-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», - сообщил Синегубов.

Кроме того, в селе Куриловка Купянского района обстрелами поврежден частный дом и гараж.

Дополнение

25 февраля враг обстреливал приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.



