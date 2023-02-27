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Херсонскую область армия рф обстреляла еще 97 раз, есть жертва - ОВА

Херсонскую область армия рф обстреляла еще 97 раз, есть жертва - ОВА

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки 97 раз атаковали мирные населенные пункты Херсонской области. Погиб один человек, еще два человека получили ранения. Об этом сообщает Херсонская ОВА в Telegram, передает УНН.

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«По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 97 раз атаковали мирные населенные пункты Херсонской области. Били из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, БПЛА и БМП», - говорится в сообщении.

Сообщается, что Херсон армия рф атаковала 21 раз – враг накрыл огнем жилые кварталы города. Из-за обстрелов повреждены дома херсонцев.

«За прошедшие сутки в Херсонской области российские обстрелы оборвали жизнь 1 человека, еще 2 человека получили ранения», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли онкодиспансер в Херсонской области.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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