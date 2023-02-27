"Меньше бюрократии - больше любви": через "Дія" разрешили подавать заявление о браке

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Отныне подать заявление о регистрации брака можно онлайн через портал "Дія". Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

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"На портале "Дія" теперь можно подать заявление о браке. 10 минут онлайн вместо походов в ЗАГС, заполнения бумажных заявлений, проверки у госрегистратора, траты времени в банке и других совсем не романтических вещей", - сообщил Федоров.

Детали

На портале, по его словам, "выбираете место, время формат и зал, где планируете провести церемонию".

В "Дія" объяснили, как это работает:

Зайдите на портал "Дія" и авторизуйтесь Нажмите Услуги - Семья - Заявление о браке Заполните заявление и выберите детали церемонии Оплатите административный сбор карточкой и подпишите электронной подписью Далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она также должен подписать его с КЭП.

По словам Федорова, ЗАГС пришлет на электронную почту ответ и детали церемонии. Далее вам надо только не забыть появиться в ЗАГС в день бракосочетания.

"Меньше бюрократии - больше любви", - отметил Федоров.

Ранее

Сообщалось, что в "Дія" вскоре появятся шесть новых сервисов.