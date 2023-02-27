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Дефицита электричества нет несмотря на рост потребления, в Одесской области дали о себе знать вражеские обстрелы - Укрэнерго

Дефицита электричества нет несмотря на рост потребления, в Одесской области дали о себе знать вражеские обстрелы - Укрэнерго

КИЕВ. 27 февраля. УНН. С повышением потребления в Одесской области дали о себе знать последствия вражеских обстрелов. Вследствие этого аварийно отключились отдельные элементы системы передачи в регионе. Ремонтные бригады уже работают. Во всех остальных регионах сетевые ограничения отсутствуют. Дефицита мощности в энергосистеме нет, потребление растет с началом рабочей недели, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

По данным Укрэнерго, ситуация на 27 февраля такова:

  • Потребление постепенно растет до уровня рабочего дня.
  • Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и на данный момент не прогнозируется.
  • Генерация: в энергосистеме работают все виды электростанций. Из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии приближается к нулю.
  • Ограничения и ремонты: с началом рабочей недели и повышением потребления в Одесской области дали о себе знать последствия вражеских обстрелов. Из-за этого произошло аварийное отключение отдельных элементов системы передачи в регионе. Ремонтные бригады уже работают над устранением повреждений и восстановлением энергопитания. 
    Во всех остальных регионах сетевые ограничения отсутствуют. На всех энергообъектах, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, продолжаются ремонты для восстановления их функционала и повышения надежности передачи электроэнергии.

Дополнение

В Укрэнерго указывают, что в Украине ситуацию со светом удалось улучшить, но она еще далека от того, чтобы быть абсолютно стабильной.

Источник: УНН
Теги: энергетика, Укрэнерго, война, электроэнергия
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