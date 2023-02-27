Дефицита электричества нет несмотря на рост потребления, в Одесской области дали о себе знать вражеские обстрелы - Укрэнерго

КИЕВ. 27 февраля. УНН. С повышением потребления в Одесской области дали о себе знать последствия вражеских обстрелов. Вследствие этого аварийно отключились отдельные элементы системы передачи в регионе. Ремонтные бригады уже работают. Во всех остальных регионах сетевые ограничения отсутствуют. Дефицита мощности в энергосистеме нет, потребление растет с началом рабочей недели, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

По данным Укрэнерго, ситуация на 27 февраля такова:

Потребление постепенно растет до уровня рабочего дня.

постепенно растет до уровня рабочего дня. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и на данный момент не прогнозируется.

мощности в энергосистеме отсутствует и на данный момент не прогнозируется. Генерация : в энергосистеме работают все виды электростанций. Из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии приближается к нулю.

: в энергосистеме работают все виды электростанций. Из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии приближается к нулю. Ограничения и ремонты: с началом рабочей недели и повышением потребления в Одесской области дали о себе знать последствия вражеских обстрелов. Из-за этого произошло аварийное отключение отдельных элементов системы передачи в регионе. Ремонтные бригады уже работают над устранением повреждений и восстановлением энергопитания.

Во всех остальных регионах сетевые ограничения отсутствуют. На всех энергообъектах, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, продолжаются ремонты для восстановления их функционала и повышения надежности передачи электроэнергии.

Дополнение

В Укрэнерго указывают, что в Украине ситуацию со светом удалось улучшить, но она еще далека от того, чтобы быть абсолютно стабильной.