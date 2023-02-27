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Вражеская атака на Хмельницкий: в ОВА сообщили, что трое раненых в тяжелом состоянии

Вражеская атака на Хмельницкий: в ОВА сообщили, что трое раненых в тяжелом состоянии

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Из-за вражеской ночной атаки на Хмельницкий 4 раненых человека были доставлены в больницу. У троих из них тяжелое состояние, но их жизни уже ничего не угрожает. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram, передает УНН.

Цитата

«В результате ночных ударов по Хмельницкому 4 раненых человека были доставлены в больницу. У троих из них тяжелое состояние, но их жизни уже ничего не угрожает», - написал Гамалий.

По его словам, девушку, которая была доставлена в больницу, отпустили на амбулаторное лечение.

Дополнение

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий ранее сообщил, что ночью рашисты в очередной раз атаковали Хмельницкую область. Нанесено 3 удара по городу Хмельницкому. По предварительной информации, известно об 1 погибшем и 4 раненых. Произошли пожары. Пострадали гражданские дома.

Позже мэр Хмельницкого Александр Симчишин уточнил, что жертвой ночной вражеской атаки дронами в Хмельницком стал спасатель ГСЧС.

Источник: УНН
Теги: война, Хмельницкий и Хмельницкая область
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