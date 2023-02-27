КИЕВ. 27 февраля. УНН. В районе Новой Каховки и Солонцов на Херсонщине украинские военные уничтожили два склада с боеприпасами и 35 оккупантов. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

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«Наша работа за ночь была результативной. Уничтожено два склада с боеприпасами в районе Новой Каховки и Солонцов, а также уничтожено общее количество оккупантов, которые были разоблачены на позициях в количестве 35 рашистов», - рассказала Гуменюк.

По ее словам, боевая работа украинских военных больше направлена на то, чтобы враг не имел шансов продвигаться.

«Так, снова был обнаружен легкомоторный катер, который враги «отжали» у местного населения и обустроили под диверсионно-разведывательную группу. Эти планы были сорваны, поскольку катер взорван», - сказала Гуменюк.

Дополнение

Генштаб сообщал, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 148 690 человек, 3385 танков, 300 самолетов и сотен единиц военной техники.