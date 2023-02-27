После атак дронов высока вероятность ракетных ударов, в Черное море рф вывела ракетоноситель - ОК "Юг"

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Ночные атаки дронов и активность авиации рф свидетельствуют о высокой вероятности ракетных ударов, оккупанты вывели в Черное море ракетоноситель с 4 ракетами "Калибр", сообщил представитель ОК "Юг" Владислав Назаров в Telegram, пишет УНН.

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"Корабельная группировка врага в Черном море держится на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега. Сейчас это 6 кораблей, среди которых выведенный утром 1 подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами типа "Калибр", - сообщил Назаров.

Детали

По данным спикера ОК "Юг", "враг продолжает воздушную разведку, анализ активности авиации и предыдущих ночных дроновых атак свидетельствует о высокой вероятности ракетных ударов".

Он призвал быть бдительными и внимательными, не пренебрегать мерами безопасности, оперативно реагировать на предупреждения о воздушной тревоге.

"Помните о минной опасности как на суше, где на деоккупированных территориях еще имеют работу специалисты-взрывотехники, так и в прибрежной зоне и на побережье, где штормовое море может вынести морскую мину", - добавил Назаров.

Дополнение

В ночь на 27 февраля армия рф атаковала Украину "шахедами".