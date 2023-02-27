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Херсону возвращают тепло: заработала ТЭЦ после вражеских ударов

Херсону возвращают тепло: заработала ТЭЦ после вражеских ударов

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Херсоне восстанавливают теплоснабжение - запустили в работу Херсонскую ТЭЦ, сообщили в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Херсонская ТЭЦ возобновила работу - дома начали подключать к теплосети. По техническим причинам, а именно из-за того, что из отопительных систем многих домов сливали воду, чтобы не допустить повреждения труб в морозы, подключение будет продолжаться в течение дня", - сообщили в ОВА.

Дополнение

В результате обстрелов Херсонской ТЭЦ было повреждено важное оборудование и теплосеть, поэтому на прошлой неделе сложной была ситуация с теплообеспечением Херсона.

Источник: УНН
Теги: отопление, война, Херсон и Херсонская область, тэц
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