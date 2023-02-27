Вражеская атака на Хмельницкий: в ОВА сообщили, что в больнице умер еще один спасатель
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Количество жертв вражеской атаки на Хмельницкий возросло до двух человек - в больнице умер еще один спасатель, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram, пишет УНН.
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"К сожалению, имеем еще одну смерть в больнице. Врачам не удалось спасти жизнь еще одного Героя - спасателя. Соболезнования родным и близким погибших", - указал Гамалий.
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Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий ранее сообщил, что ночью рашисты в очередной раз атаковали Хмельницкую область. Нанесено 3 удара по городу Хмельницкому. По предварительной информации, известно об 1 погибшем и 4 раненых. Произошли пожары. Пострадали гражданские дома.
Позже мэр Хмельницкого Александр Симчишин уточнил, что жертвой ночной вражеской атаки дронами в Хмельницком стал спасатель ГСЧС.