Черниговскую область за неделю 16 раз обстреляли из рф, ночью в регионе сбили три вражеских дрона - ОВА

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В течение недели российские захватчики 16 раз атаковали приграничные населенные пункты Черниговской области. Вчера было уничтожено два жилых дома. Однако, ночью удалось ликвидировать вражеские беспилотники. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, передает УНН.

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«За неделю с территории брянской области врагом осуществлено 16 обстрелов (148 взрывов) окрестностей 10 приграничных населенных пунктов Черниговской области. 23 февраля в результате обстрела села Николаевка Новгород-Северского района повреждено частное хозяйство, а также здания сельскохозяйственного предприятия, кроме того без электроснабжения остались жители двух сел. Вчера, 26 февраля, во время обстрела села Елино Корюковского района уничтожено два жилых дома и два хозяйственных помещения», – сообщил Чаус.

"А в ночь на 27 февраля на территории области уничтожены вражеские БПЛА", - добавил глава ОВА.

Как сообщили в ОК “Север”, ночью удалось уничтожить 3 вражеских БПЛА.

Напомним

Ночью в воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 БПЛА. Предварительно, враг применил дроны-камикадзе типа Shahed.