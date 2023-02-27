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Поселку в Луганской области грозит экологическая катастрофа - ОВА

Поселку в Луганской области грозит экологическая катастрофа - ОВА

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Временно оккупированному поселку Боровское в Луганской области грозит подтопление грунтовыми водами, сообщает Луганская ОВА в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Боровскому грозит экологическая катастрофа", - указали в ОВА.

«Чрезвычайная ситуация природного характера наблюдается в Боровском, которому грозит подтопление грунтовыми водами. Дело в том, что экосистема вокруг населенного пункта за год войны значительно изменилась, в частности, уничтожены гектары лесов. Поэтому сделать какие-то предварительные выводы крайне трудно. А что-то сделать физически оккупационная власть Северодонецка не в состоянии. Потому что, по словам коллаборантов, деньги на развитие отсутствуют», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в частности, люди, которых набрали на якобы запуск «Азота», не получили еще ни копейки.

«Вместо зарплаты им выдают гуманитарную помощь. «Кормят завтраками», что с марта можно будет заключить договоры с центром занятости, после чего поступят средства из бюджета», - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Северодонецке до сих пор нет отопления, хотя жители получают счета за комуслуги. Дети из-за отсутствия интернета вынуждены ходить в школу раз в неделю.

Источник: УНН
Теги: война, Луганск и Луганская область
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