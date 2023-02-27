Перевозка краденого украинского зерна: еще 3 капитанам российских судов сообщено о подозрении

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Прокуратура Крыма подозревает еще трех капитанов российских судов, которые причастны к перевозке награбленного украинского зерна. Об этом сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя, передает УНН.

Цитата

«Прокуратура АР Крым и г. Севастополя сообщила о подозрениях еще трем гражданам рф, которые причастны к перевозке награбленного оккупантами украинского зерна», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что подозреваемые были капитанами судов «Сормовский-48», «Вера» и «Федор». В 2022 году они совершили неоднократный заход в закрытый морской торговый порт «Севастополь», где загрузили свои суда награбленным украинским зерном.

«Осознавая противоправность своих действий, капитаны периодически отключали «AIS» (Автоматическая идентификационная система) и вносили в нее фиктивные сведения о курсе судов, которые направлялись якобы в порты рф, а не в закрытые морские порты оккупированного полуострова», - отмечается в сообщении.

Прокуратура сообщает, что действия подозреваемых квалифицированы по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины). Капитанам грозит до пяти лет лишения свободы.

В рамках этого кейса прокуратура автономии уже сообщила о подозрениях оккупационному министру «сельского хозяйства Республики Крым», директору компании-владелицы кораблей рф и 6 капитанам российских судов (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины). Все они были причастны к перевозке награбленного зерна через оккупированный Крым.

Дополнение

Капитану российского судна сообщили о подозрении за причастность к перевозке краденого зерна из Крыма.



