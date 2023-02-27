В Одессе разоблачили агентуру фсб: среди задержанных - помощник подсанкционного депутата из Крыма

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Служба базпеки Украины нейтрализовала в Одессе разветвленную агентурную сеть фсб. Среди задержанных - помощник одного из депутатов так называемого крымского парламента Константина Мальчикова. Также среди подозреваемых прокремлевский блогер Александр Синицын. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

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«Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть фсб, которая действовала в прифронтовых районах юга Украины. В результате многоэтапной спецоперации в Одессе задержан организатор агентурной группы. Им оказался местный житель, помощник одного из депутатов так называемого крымского парламента Константина Мальчикова», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что злоумышленники разведывали места дислокации стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса нашего государства, а также корректировали российские ракетные удары по критической инфраструктуре региона, в том числе энергогенерирующим предприятиям.

В СБУ отмечают, что задержанный одессит периодически посещал украинский полуостров, где владеет базой отдыха.

«Во время одной из таких поездок до полномасштабного вторжения его завербовал кадровый сотрудник фсб Константин Шилов. Именно по его заданию после 24 февраля прошлого года российский агент пытался выявить локации украинских предприятий в Одесской области, которые изготавливают оборонную продукцию для нужд ВСУ», - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным СБУ он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны и «отчитывался» о результатах вражеских воздушных атак на украинские объекты.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Кроме того, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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В СБУ сообщают также, что "другим участником агентурной сети фсб оказался прокремлевский блогер Александр Синицын, который с 2014 года скрывается от правосудия в Рязани".

«Ранее он был внештатным корреспондентом центральных телеканалов рф, среди которых – «russia today» и медиа группа «росбизнесконсалтинг». В эфирах этих рупоров кремля он распространял фейки о внутриполитической ситуации в Украине и поддерживал захват Крыма. После выезда в россию он создал пропагандистский Телеграм-канал «Типичная Одесса», где продолжил распространять деструктивный контент», - информирует СБУ.

Отмечается, что вражеский блогер был на прямой связи с «одесским» агентом рф, от которого получал материалы о событиях на юге Украины и делал из них провокационные публикации.

Пророссийскому пропагандисту готовится сообщение о подозрении по ст. 436-2 УК Украины.

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