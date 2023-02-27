Франция планирует ввести "план трезвости" относительно воды на фоне серьезного риска засухи

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Франция собирается ввести ограничения на воду, поскольку самая сухая зима в истории ставит страну в "состояние готовности" относительно засух этим летом, заявил министр экологического перехода страны Кристоф Бешу, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Бешу соберет представителей регионов в понедельник, чтобы попросить их "предусмотреть" и "принять меры, которые позволяют экономить воду сейчас", сказал он в интервью газете Le Journal du Dimanche. Меры могут включать выдачу приказов на местах об ограничениях для отдельных лиц и фермеров, если это необходимо.

Его комментарии появились после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в использовании воды "пришел конец изобилия". "Нация должна сделать с тем, что касается воды, то, что мы сделали с энергетикой, что-то вроде "плана трезвости", - сказал он в субботу.

"Все мы, граждане, промышленники, службы, местные общины, фермеры, мы должны обратить внимание на этот ресурс, который становится дефицитным", - добавил Макрон.

В долгосрочной перспективе Франция должна улучшить отслеживание утечек и переработку использованной воды, где отстает от других стран, таких как Италия и Испания, сказал Бешу.

После сильной засухи прошлым летом уровень воды в стране уже был низким, и ситуация ухудшилась из-за того, что этой зимой меньше осадков, чем обычно, особенно в феврале, который, как ожидается, будет самым засушливым за всю историю наблюдений, начиная с 1959 года, сказал Бешу. "Ситуация более серьезная, чем в прошлом году в то же время, и мы отстаем на два месяца в пополнении подземных вод", - сказал он.

Дополнение

Беспокойство относительно засухи в Европе растет. Измерения снежного покрова в Альпах показывают лишь небольшую часть нормального накопления снега в это время года, а количество осадков в таких местах как Италия и Франция в этом месяце также было серьезно недостаточным.