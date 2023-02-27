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Франция планирует ввести "план трезвости" относительно воды на фоне серьезного риска засухи

Франция планирует ввести "план трезвости" относительно воды на фоне серьезного риска засухи

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Франция собирается ввести ограничения на воду, поскольку самая сухая зима в истории ставит страну в "состояние готовности" относительно засух этим летом, заявил министр экологического перехода страны Кристоф Бешу, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Бешу соберет представителей регионов в понедельник, чтобы попросить их "предусмотреть" и "принять меры, которые позволяют экономить воду сейчас", сказал он в интервью газете Le Journal du Dimanche. Меры могут включать выдачу приказов на местах об ограничениях для отдельных лиц и фермеров, если это необходимо.

Его комментарии появились после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в использовании воды "пришел конец изобилия". "Нация должна сделать с тем, что касается воды, то, что мы сделали с энергетикой, что-то вроде "плана трезвости", - сказал он в субботу.

"Все мы, граждане, промышленники, службы, местные общины, фермеры, мы должны обратить внимание на этот ресурс, который становится дефицитным", - добавил Макрон.

В долгосрочной перспективе Франция должна улучшить отслеживание утечек и переработку использованной воды, где отстает от других стран, таких как Италия и Испания, сказал Бешу.

После сильной засухи прошлым летом уровень воды в стране уже был низким, и ситуация ухудшилась из-за того, что этой зимой меньше осадков, чем обычно, особенно в феврале, который, как ожидается, будет самым засушливым за всю историю наблюдений, начиная с 1959 года, сказал Бешу. "Ситуация более серьезная, чем в прошлом году в то же время, и мы отстаем на два месяца в пополнении подземных вод", - сказал он.

Дополнение

Беспокойство относительно засухи в Европе растет. Измерения снежного покрова в Альпах показывают лишь небольшую часть нормального накопления снега в это время года, а количество осадков в таких местах как Италия и Франция в этом месяце также было серьезно недостаточным.

Источник: УНН
Теги: Франция, вода, Эммануэль Макрон, засуха

В тексте упоминаются

Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
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