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Вражеская атака на Хмельнитчину: погибли двое спасателей, еще трое ранены

Вражеская атака на Хмельнитчину: погибли двое спасателей, еще трое ранены

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Хмельницкой области погибли двое спасателей во время ликвидации последствий атаки российских БПЛА - из-за повторного обстрела. Еще трое спасателей получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Facebook, передает УНН.

Цитата

«Сегодня команда МВД Украины потеряла двух спасателей: 21-летнего Владислава Дворака и 31-летнего Сергея Севрука», - написал Клименко.

Детали

По его словам, вместе с коллегами из ГСЧС Украины они этой ночью ликвидировали последствия атаки российских БПЛА в Хмельницкой области. А потом враг нанес повторный обстрел. Умышленно по украинским героям без оружия.

«Двое погибли. Еще трое спасателей получили ранения. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь», - добавил Клименко.

Дополнение

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий ранее сообщил, что ночью рашисты в очередной раз атаковали Хмельницкую область. Нанесено 3 удара по городу Хмельницкому. По предварительной информации, известно об 1 погибшем и 4 раненых. Произошли пожары. Пострадали гражданские дома.

Источник: УНН
Теги: война, Хмельницкий и Хмельницкая область
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