Министерство США назвало возможной причиной пандемии COVID-19 утечку из лаборатории

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Министерство энергетики США пришло к выводу, что пандемия COVID-19, скорее всего, возникла из-за утечки из лаборатории, согласно секретному докладу разведки, недавно предоставленному Белому дому и ключевым членам Конгресса, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, это указано в обновлении к документу от 2021 года офиса директора Национальной разведки Аврил Хейнс.

В новом отчете освещается, как различные части разведывательного сообщества пришли к различным суждениям о происхождении пандемии. "Теперь Министерство энергетики присоединяется к Федеральному бюро расследований в заявлении, что вирус, вероятно, распространился из-за несчастного случая в китайской лаборатории. Четыре других агентства вместе с национальной разведывательной группой все еще считают, что это, вероятно, результат естественной передачи, а два еще не определились", - пишет издание.

Вывод Министерства энергетики США, как указано, является результатом новых разведывательных данных и является важным, поскольку агентство имеет значительный научный опыт и контролирует сеть национальных лабораторий США, некоторые из которых проводят передовые биологические исследования.

По словам людей, которые читали секретный отчет, Минэнергетики США сделало свой вывод с «низкой вероятностью».

Ранее ФБР с «умеренной уверенностью» пришло к выводу, что пандемия, вероятно, стала результатом утечки из лаборатории в 2021 году, и до сих пор придерживается этой точки зрения.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не опроверг и не подтвердил данные WSJ, но подчеркнул, что президент Джо Байден неоднократно поручал американским разведывательным службам расследовать пандемию коронавируса. По словам Салливана, в разведывательном сообществе США есть разные взгляды, и несколько специальных служб сказали, что у них не хватает информации, чтобы сделать однозначные выводы.

Дополнение

ВОЗ будет продолжать, пока не найдет ответ на то, как началась пандемия COVID-19, заявил глава агентства после сообщения о том, что оно прекратило поиски.