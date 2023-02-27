Все кредиты онлайн в одном мобильном приложении

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В настоящее время оформить кредит можно в удаленном режиме онлайн, не посещая офиса кредитно-финансовой организации. Прежде всего речь идет о микрофинансовых организациях. Оформить онлайн кредит без фото в банке или ломбарде невозможно. Банк обязательно потребует от потенциального заемщика собрать необходимый пакет документов на получение кредита, а ломбард необходимо посещать по той простой причине, чтобы отнести залог, под который и будет выдан кредит.

Как оформить онлайн кредит в МФО

Подавляющее большинство МФО дают возможность своим потенциальным клиентам подать заявку на получение кредита онлайн. Для этого заемщик должен зайти на сайт микрофинансовой организации, ознакомиться с кредитными предложениями, и подать заявку на получение кредита. Если заявка подается впервые в эту МФО, заемщик должен будет пройти процедуру регистрации, в ходе которой указать свои персональные и контактные данные.

Намного упрощает и ускоряет прохождение процедуры регистрации система BankID. Если сайт МФО поддерживает такую возможность, целесообразно отдать предпочтение этому варианту регистрации. Почему? Во-первых, это повышает доверие к клиенту. Во-вторых, так проще и быстрее. Клиент выбирает из предложенного ему списка тот банк, клиентом которого является, после чего программа «подтягивает» из банковской базы всю необходимую регистрации информацию о клиенте. Заемщику остается лишь проверить актуальность данных и внести коррективы, если этого требует ситуация.

После завершения процедуры регистрации клиенту открывается возможность отправить заявку на получение кредита, в которой он должен указать сумму и размер кредита. Поданная заявка рассматривается в течение часа, после чего клиент уведомляется о принятом решении. В случае положительного решения заемщику остается подписать электронный кредитный договор. Если все сделано правильно, деньги в течение нескольких минут поступят на банковскую карточку заемщика.

Работа через мобильное приложение

Многие кредитно-финансовые организации разработали и предлагают своим клиентам мобильные приложения, которые имеют ряд преимуществ, если работа ведется со смартфона. Главное преимущество мобильных программ заключается в том, что они изначально разрабатываются под ограниченные размеры экрана смартфона. Разработчики софта тщательно продумывают навигацию, с таким расчетом, чтобы клиент мог «добраться» до нужной ему опции с минимальным количеством касания экрана мобильного гаджета.

Единственным неудобством при работе с мобильным приложением является необходимость скачивать и загружать каждую мобильную программу, которая занимает место в памяти смартфона. При этом работать клиент может только в одном мобильном приложении. Для перехода в другую программу, необходимо закрыть программу и запустить другую.

В сети существуют специализированные сервисы, которые аккумулируют информацию о различных МФО, предоставляя клиенту в одном месте возможность ознакомиться с различными предложениями и выбрать наилучший для него вариант.