В Польше учится около 188 тыс. украинских детей, выехавших на фоне войны

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В польских школах и детсадах учится 187,9 тысячи детей и молодежи из Украины, которые приехали после начала полномасштабной войны, сообщает PAP, пишет УНН.

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"В польских школах и детсадах обучается 187,9 тыс. детей. По данным Министерства образования и науки, предоставленным PAP, около 100 тысяч детей и молодежи из Украины, которые приехали в Польшу после российской агрессии против их страны, учатся больше всего в Варшаве, Вроцлаве и Кракове", - говорится в сообщении.

Детали

Данные, предоставленные PAP, показывают положение дел по состоянию на 14 февраля 2023 года.

Они показывают, что дошкольным образованием в Польше охвачено примерно 43,8 тыс. детей из Украины, прибывших после 24 февраля 2022 года, то есть после начала полномасштабной войны. Почти 36,9 тыс. детей посещают детские сады.

В начальных школах по всей Польше учится примерно 116,8 тысяч детей, которые приехали из Украины после начала войны.

В средних общеобразовательных школах обучается 27,2 тыс. учеников из Украины, которые приехали после начала войны.

Больше всего украинских детей и молодежи, которые приехали в Польшу после 24 февраля, учится в Мазовецком воеводстве – 33,6 тыс., Силезском воеводстве - 21 тыс., Нижнесилезском - почти 21 тысяча. Среди городов больше всего украинских детей учится в Варшаве – примерно 17,2 тыс., Вроцлаве – 8,5 тыс. а в Кракове – 7,4 тысячи.

В столичной мэрии сообщают, что есть более 17 тыс. детей и молодежи из Украины, которые приехали после начала войны и ходят в детсады и школы в Варшаве.

В начале февраля заместитель министра образования и науки Польши Дариуш Пионтковский, рассказывая об учениках из Украины, заявил, что их количество в течение нескольких месяцев достаточно стабильно. "В начале, когда прибывали беженцы из Украины, мы наблюдали очень динамичный рост. Сейчас эта ситуация стабилизировалась", - сказал Пионтковский.

В конце апреля прошлого года Министерство образования и науки сообщило, что в польской системе образования обучается более 193 тысяч детей и молодежи из Украины. Согласно данным, предоставленным PAP Министерством образования и науки страны, в конце 2021/2022 учебного года в польской системе образования было примерно 182,6 тысяч детей и студентов - граждан Украины, которые приехали в Польшу после российского вторжения в Украину.

Кроме того, сейчас, по данным Министерства образования и науки Польши, на 952 подготовительных отделениях по всей стране обучается около 14,5 тыс. студентов из Украины.

Дополнение

Украинским студентам в Польше могут оплачивать обучение и жилье.