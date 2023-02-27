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Завладение Януковичем угодьями "Сухолучья": расследование завершено

Завладение Януковичем угодьями "Сухолучья": расследование завершено

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Правоохранители завершили расследование по подозрению беглого экс-президента Виктора Януковича и еще трех человек в завладении земельным участком площадью 17,5 га в Киевской области - угодьями "Сухолучье", передает УНН со ссылкой на НАБУ.

Цитата

"НАБУ и САП завершили расследование по подозрению беглого экс-президента и еще трех человек в завладении земельным участком площадью 17,5 га на Киевщине", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в 2007 году экс-президент Виктор Янукович (на момент совершения преступления – премьер-министр) завладел государственным имуществом – земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолуцкого сельского совета Вышгородского района Киевской области. Для этого он инициировал принятие ряда управленческих решений, согласно которым земли незаконно передали от Кабмина в управление Киевской областной государственной администрации.

Впоследствии подозреваемые подыскали лиц, которые обратились в Киевскую облгосадминистрацию с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 га. В дальнейшем эти лица (которые оказались родственниками или близкими лицами подозреваемых) обратились в облгосадминистрацию с просьбой изменить целевое назначение земли, чтобы потом передать эти участки ООО, аффилированному с экс-президентом.

По данным экспертизы, ориентировочная стоимость земельных участков составляет более 22 млн грн.

Как сообщал УНН, в марте 2016 года сообщника Виктора Януковича, причастного к завладению Сухолучьем, задержали в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Украина, расследование
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