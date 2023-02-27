На Черниговщине арестовали предприятие российского бизнесмена Громова на 1 млрд грн

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Черниговской области суд арестовал все недвижимое имущество одной из текстильных компаний, конечным бенефициаром которой является российский бизнесмен, работающий на военно-промышленный комплекс рф. Об этом информирует пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Сообщается, что решение суда касается производственных помещений, складов и офисов предприятия. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 1 млрд грн.

Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, речь идет о бизнесмене Громове Антоне Валерьевиче.

По обнародованной информации, Громов владеет также группой российских компаний, которые по заказу российской армии и ее силовых структур осуществляли производство и поставку военной одежды и снаряжения.

В настоящее время изучается информация, что до начала полномасштабного вторжения украинская компания пересылала ткань российского военного образца в республику беларусь.

Для экспорта использовали сеть подконтрольных фирм, которые осуществляли внешнеэкономические операции в пользу врага.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Также решается вопрос о передаче изъятого имущества в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Дополнение

Суд наложил арест на корпоративные права и имущество субъектов хозяйствования, которые проводили финансовые операции в пользу рф на сумму более 5,6 млрд грн. Конечным бенефициаром является Оксана Марченко - жена бывшего народного депутата Украины, лидера запрещенной партии “ОПЗЖ” – Виктора Медведчука.