Невиданный до сих пор шторм принес снег и ливни в Южную Калифорнию. В Оклахоме торнадо

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Холодный фронт, усиленный тропическими осадками, принес редкий снег и ливни в Южную Калифорнию в выходные дни, и прогнозируется еще больше осадков. Об этом пишет NBC News, передает УНН.

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Экстремальная погода в конце зимы также коснулась штатов Среднего Запада и Равнины. По словам федеральных синоптиков, передний край калифорнийского шторма продолжает притягивать теплую энергию сталкиваясь с холодным воздухом.

В воскресенье в Оклахоме прошла волна шквального дождя, и сообщалось о нескольких торнадо. Национальная служба погоды сообщила о торнадо в районе Шони, города к востоку от Оклахома-Сити. Повреждения домов, а также вырванные с корнем деревья и оборванные провода были среди сообщений о повреждениях.

По данным PowerOutage.us, около 62 тысяч потребителей коммунальных услуг в Оклахоме остались без электричества и 40 тысяч человек в Техасе. В Мичигане количество домов и предприятий без электричества составляет 173 000.

По словам метеорологической службы, снег на большей части страны, включая Тихоокеанский северо-запад, Верхний Средний Запад и Северо-Восток, затруднит передвижение.

В Калифорнии смесь относительно теплой атмосферной реки и холодного воздуха из залива Аляска принесла много снега. Беспрецедентное количество снега было зарегистрировано в горах от Сьерра-Невады. По прогнозам синоптиков, в Калифорнии и на западе ожидаются дополнительные штормы из залива Аляска.

В Аризоне произошло столкновение с участием около 15 автомобилей на межштатной автомагистрали.

Ожидается, что фронт, обрушившийся на Калифорнию, переместится на восток, Средний Запад и Великие озера затронув восточное побережье новым раундом дождей.