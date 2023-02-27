Франция представит новую экономическую и военную стратегию в Африке

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон представит экономическую и военную стратегию в Африке, поскольку влияние Парижа на континенте существенно снижается. Об этом пишет АР, передает УНН.

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Ожидается, что Макрон призовёт к более сбалансированному партнерству с африканскими странами в речи в Елисейском президентском дворце перед тем, как в среду он отправится в амбициозную поездку по Африке в Габон, Анголу и Республику Конго. В частности, ожидается, что Макрон подробно расскажет об изменениях, которые Франция внесет в свое военное развертывание в Сахельском регионе.

Речь прозвучит в то время, когда влияние Франции на континенте сталкивается с большими проблемами, чем за последние десятилетия.

Менее чем за год французские войска были вынуждены уйти из Мали, которая взамен обратилась к российским военным подрядчикам, и совсем недавно из Буркина-Фасо, которая, похоже, также все больше ориентируется на Москву.

Растущие антифранцузские настроения привели к уличным протестам в ряде стран Западной и Северной Африки против бывшего колониального правления государства.

Кроме того, историческим экономическим связям Франции с регионом угрожает коммерческое присутствие россии, Китая и Турции.

"Это не поездка, целью которой является участие в гонке за возвращение утраченного влияния", - сказал высокопоставленный представитель французского президента на условиях анонимности. "Поездка не направлена на то, чтобы попытаться вернуться к прошлому. Скорее, это ответ на запрос на партнерство, на отношения, но новыми методами и новым подходом", - сказал он.

Добавим

Французские операции по борьбе с исламскими экстремистами в регионе Сахеля в настоящее время сосредоточены в основном на Нигере и Чаде, где все еще находится около 3000 военнослужащих.

В последние годы Макрон настаивал на том, что любое французское присутствие в Африке должно основываться на партнерстве в усилиях отказаться от постколониального вмешательства.

45-летний Макрон - первый президент Франции, родившийся после колониальной эпохи. Ранее он стремился расширить сотрудничество Франции с англоязычными странами, такими как Гана и Кения, и увеличить французские инвестиции в частный сектор Африки.

Однако тур Макрона по Центральной Африке на этой неделе уже вызывает вопросы.

Некоторые активисты оппозиции в Габоне осудили его визит, который они расценивают как поддержку президента Али Бонго Ондимбы, семья которого правит с 1960-х годов, до президентских выборов, запланированных на конец этого года.