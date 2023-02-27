"Особо тяжкое преступление" в Мачулищах: белорусские силовики ищут 30-летнего уроженца Крыма

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В беларуси силовики ищут мужчину, который "совершил особо тяжкое преступление в г.п. Мачулищи", передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Nexta.

Детали

По данным Telegram-канала, во все райотделы милиции и даже МЧС разослали соответствующие ориентировки.

Разыскивается уроженец Крыма Швец Николай Владимирович, 1993 года рождения.

Связан ли розыск мужчины со вчерашними взрывами на аэродроме в Мачулищах — пока неизвестно. Представители режима лукашенко информацию о взрывах до сих пор не прокомментировали.

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Дополнение

На военном аэродроме "Мачулищи" был осуществлен подрыв российского военного самолета ДРЛО А-50У.

По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", атака белорусских партизан на самолет ДРЛО А-50У пкс рф в Мачулищах была осуществлена с помощью двух дронов.

кремль отказался комментировать вывод из строя российского самолета в "Мачулищах" в беларуси.