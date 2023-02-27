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Великобритания и ЕС достигли соглашения о торговле Северной Ирландии после Brexit - ВВС

Великобритания и ЕС достигли соглашения о торговле Северной Ирландии после Brexit - ВВС

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Великобритания и Европейский союз достигли соглашения о торговых договоренностях в Северной Ирландии после Brexit, сообщила ВВС в понедельник со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве, передает УНН.

Детали

Подробности соглашения будут обнародованы вскоре после того, как премьер-министр Риши Сунак и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проведут пресс-конференцию.

Протокол Северной Ирландии

Протокол Северной Ирландии требует проверки на границе любых продуктов животного и растительного происхождения, включая замороженное мясо и переработанные мясные продукты, перед их транспортировкой в Северную Ирландию, что соответствует правилам и положениям ЕС.

Протокол создает де-факто торговую границу в Ирландском море между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании.

Великобритания вышла из блока 31 января 2020 года в результате референдума о Brexit 2016 года, положившего конец более чем 40-летнему членству страны в европейском клубе.

Подписанное сторонами соглашение включало протокол, который практически избегал жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

Протокол стал предметом разногласий между сторонами.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, протокол, Brexit, Северная Ирландия
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