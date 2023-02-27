Великобритания и ЕС достигли соглашения о торговле Северной Ирландии после Brexit - ВВС
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Великобритания и Европейский союз достигли соглашения о торговых договоренностях в Северной Ирландии после Brexit, сообщила ВВС в понедельник со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве, передает УНН.
Детали
Подробности соглашения будут обнародованы вскоре после того, как премьер-министр Риши Сунак и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проведут пресс-конференцию.
Протокол Северной Ирландии
Протокол Северной Ирландии требует проверки на границе любых продуктов животного и растительного происхождения, включая замороженное мясо и переработанные мясные продукты, перед их транспортировкой в Северную Ирландию, что соответствует правилам и положениям ЕС.
Протокол создает де-факто торговую границу в Ирландском море между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании.
Великобритания вышла из блока 31 января 2020 года в результате референдума о Brexit 2016 года, положившего конец более чем 40-летнему членству страны в европейском клубе.
Подписанное сторонами соглашение включало протокол, который практически избегал жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.
Протокол стал предметом разногласий между сторонами.