Глава "Укрзализныци" уходит в отставку

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Глава "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что уходит в отставку, чтобы возглавить офис евроинтеграции УЗ в ЕС, передает УНН.

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"... я подаю в отставку. По совместному решению с вице-премьером Кубраковым возглавлю офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе", - написал Камышин.

Он добавил, что покидает позицию со спокойным сердцем.

"Компания работает четко и слаженно. Остается железная команда. Поэтому уверен, что в компании и дальше все будет хорошо", - резюмировал Камышин.

Напомним

С 11 августа по март 2022 года Камышин исполнял обязанности председателя правления АО "Укрзализныця". Уже после российского вторжения в Украину назначен с 1 апреля 2022 года постоянным председателем правления компании.