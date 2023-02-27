США должны заставить Китай честно говорить о происхождении COVID-19 - посол

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Вашингтон должен заставить Пекин быть более честным относительно происхождения пандемии COVID-19. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Бернс, выступая по видеосвязи на мероприятии Торговой палаты США, сказал, что Соединенные Штаты должны подтолкнуть Китай к более активной роли во Всемирной организации здравоохранения, если они хотят укрепить агентство здравоохранения Организации Объединенных Наций.

«И конечно, будьте честнее в отношении того, что произошло три года назад в Ухане с возникновением кризиса COVID-19», - сказал Бернс.

Контекст

Комментарии Бернса прозвучали после того, как в воскресенье Wall Street Journal сообщило, что министерство энергетики США пришло к выводу, что пандемия, вероятно, возникла из-за утечки из китайской лаборатории, что Пекин отрицает.

Министерство энергетики вынесло свое решение с «низкой степенью достоверности» в секретном разведывательном отчете, недавно предоставленном Белому дому и ключевым членам Конгресса, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на людей, которые читали разведывательный отчет.

Четыре других агентства США вместе с национальной разведывательной группой все еще считают, что COVID-19, вероятно, был результатом естественной передачи, тогда как два еще не определились, сообщает Wall Street Journal.

На просьбу прокомментировать отчет Wall Street Journal министерство иностранных дел Китая сослалось на отчет ВОЗ и Китая, в котором указывалось на естественное происхождение пандемии, вероятно, от летучих мышей, а не на утечку из лаборатории.