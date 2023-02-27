Сотни людей провели ночь на дорогах Хорватии из-за снежной бури

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Сотни людей в Хорватии провели ночь в своих автомобилях или на заправочных станциях и в пунктах приема в понедельник после того, как снежная буря привела к остановке движения и оставила некоторые части страны отрезанными. Об этом пишет АР, передает УНН.

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Внезапное изменение погоды после периода теплых и безветренных дней также затруднило движение транспорта в соседних Сербии и Боснии, оставив без электричества районы в западной Сербии и перекрыв железнодорожное сообщение с соседней Черногорией.

Хорватские власти заявили, что дороги, ведущие к побережью Адриатического моря и обратно, остаются закрытыми из-за снега и сильного ветра.

Около 300 человек остались в центрах приема, которые были созданы из-за ситуации, сообщила местный сотрудник службы экстренной помощи. По ее словам, остальные искали места в частном секторе в этом районе.

Государственное телевидение HRT сообщило, что сотни людей, которые не смогли добраться до пунктов приема, остались в автобусах и автомобилях.

Государственная железнодорожная компания Сербии заявила, что поезда в Черногорию не ходят, в основном из-за упавших деревьев и проблем с электроснабжением в районах вблизи границы двух стран.

Боснийские власти заявили в понедельник, что сильный снегопад и ветер замедлили движение по всей стране, особенно в горах. Оползни и упавшие деревья создают дополнительные проблемы, заявили дорожные власти, призывая к осторожности.

На заседании штаба по чрезвычайным ситуациям муниципалитета Приеполля в Сербии из-за снегопада на территории всего муниципалитета было объявлено чрезвычайное положение. Всем начальным и средним школам дана рекомендация, что до восстановления электроснабжения ученики не должны ходить в школу.