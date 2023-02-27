Киев может всколыхнуть землетрясение магнитудой до 7 баллов - сейсмолог

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Директор Института геофизики НАН Александр Кендзера не исключает, что в Киеве может быть землетрясение магнитудой до 7 баллов. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

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"Может быть землетрясение (в Киеве - ред.)... Если посмотреть на карту, то там будет видно, что в Киеве максимальные землетрясения на грунтах 3-й категории по сейсмическим свойствам были и проверялись как 7 бальные", - сказал Кендзера.

Он также добавил, что в связи с тем, что в Украине существуют нормы согласно которых нужно строить в сейсмических зонах дома, мосты, атомные станции, все остальное в таком виде, чтобы они не разрушались при упомянутых землетрясениях, - большого вреда те землетрясения, которые происходят на нашей территории, не приносят.

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Напомним

В комментарии УНН Кендзера рассказал, что пока нет методики, которая бы позволила во времени определить, когда произойдет сильное землетрясение. Однако можно определить, как будут колебаться грунты в основании домов, сооружений, для того, чтобы не было резонанса и соответственно разрушений.